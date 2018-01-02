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22:24 02.01.2018

Постпред США при ООН Хейли заявила, что КНДР может вести подготовку к новому ракетному испытанию

КНДР, возможно, ведет подготовку к новому ракетному испытанию, если оно произойдет, США потребуют принять еще больше мер, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.

"Как мы слышим сообщения, Северная Корея, возможно, готовится к очередному ракетному испытанию. Я надеюсь, что этого (испытания - ИФ) не случится. Но если это произойдет, мы должны принять еще больше мер, чтобы оказать влияние на северокорейский режим", - сказала она журналистам в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Н.Хейли отметила, что "цивилизованный мир должен оставаться единым и проявлять бдительность в отношении развития ядерного арсенала государства-изгоя".

"Мы никогда не признаем Северную Корею ядерной державой", - добавила она.

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