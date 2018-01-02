События

19:29 02.01.2018

За новогодние праздники в Украине из-за пиротехники травмы получили двое детей и взрослый

За новогодние праздники в Украине из-за пиротехники травмы получили двое детей и взрослый

В выходные и во время празднования Нового года в Украине из-за неосторожного обращения с бытовой пиротехникой – петардами и салютами, - различные травмы получили три человека – двое детей и мужчина, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"У 9-летнего мальчика из Каховки (Херсонщина – ИФ) и 37-летнего жителя Самбора - травматическая ампутация пальцев, в 5-летнего мальчика из Генического района (Херсонщина – ИФ) травмирован глаз. Все пострадавшие находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Так, из детской областной больницы в полицию позвонила дежурная медсестра и сообщила, что в травматологическое отделение с диагнозом "резаные раны рук, ампутация двух пальцев правой кисти" доставлен 9-летний житель Каховки. Следственно-оперативная группа местной полиции, которая выехала в больницу, установила, что в новогоднюю ночь мальчик стрелял из пиротехнического средства типа "римская свеча". Залп произошел в руках школьника, в результате чего он и получил ранения. В это время рядом с ним находились его родители, которые и увезли ребенка в больницу в Херсон.

В этот же день в травматологическое отделение больницы Херсона жители одного из населенных пунктов Генического района привезли 5-летнего сына. Врачи диагностировали у него повреждения глаза. Следственно-оперативная группа местной полиции предварительно установила, что вечером 31 декабря мальчик вместе с несколькими друзьями играл на улице. Кто-то из детей бросил петарду в стеклянную бутылку, после чего она разорвалась. Обломок попал мальчику в глаза. В настоящее время ребенок находится на консультации в больницы Одессы.

"В обоих случаях родители травмированных детей в полицию не обращались. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства получения малышами ранений", - говорится в сообщении.

Также утром 1 января в Самборский отдел полиции Львовщины поступило сообщение о том, что в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадал человек. Полицейские предварительно установили, что 37-летний житель Самбора, празднуя дома новый год, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды, однако она взорвалась у него в руке. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом "полное травматическое отчленение второго и третьего пальцев левой кисти". Полицейские устанавливают, где именно пострадавший приобрел пиротехническое изделие, а также все обстоятельства происшествия.

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Интерфакс-Украина
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