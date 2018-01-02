Боевики обстреляли позиции ВСУ на донецком направлении из пехотного вооружения и минометов

На линии соприкосновения сторон на Донбассе снова не наблюдалось полного прекращения огня, поскольку боевики продолжают нарушать перемирие, применяя, кроме пехотного вооружения, минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 второника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

Так на Донецком направлении противник вел огонь по позициям Вооруженных сил Украины из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия у Верхнеторецкого. А на окраине Авдеевки боевики обстреляли оборонительные укрепления ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. Украинские воины огонь в ответ не открывали.

"На других участках нашей обороны нарушений перемирия не зафиксировано", - добавили в штабе АТО.