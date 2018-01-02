В Украине за первые сутки 2018 на пожарах погибли 16 человек

В Украине за сутки 1 января 2018 года при бытовых пожарах погибли 16 человек и 4 получили травмы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Досадно констатировать, но начинать новый 2018-й приходится печальным антирекордом. Сразу 16 граждан погибли на пожарах в жилом секторе в течение 1 января", - сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник.

Показатели травмированных и спасенных украинцев с начала года составляют 4 и 7 человек соответственно.

Спасатели отмечают, что количество бытовых пожаров в этот день выросло почти в два раза – до 110 случаев. В частности возгорания были зафиксированы в Хмельницкой, Полтавской, Запорожской, Черниговской, Харьковской, Ровенской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях и в г.Киеве.

"Как и всегда, основной причиной несчастий становится небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами", - констатировали в ГСЧС.

Впереди Рождественских праздников спасатели призывают граждан неуклонно соблюдать противопожарные нормы в помещениях.

"В этот период необходимо с особым вниманием и ответственностью пользоваться свечами, печным и газовым отоплением, а также обязательно следить за состоянием электросети", - просят в ГСЧС.