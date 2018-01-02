События

15:33 02.01.2018

В посольстве США в Украине призывают к наказанию виновных в гибели правозащитницы Ноздровской

Посольство США в Украине шокировано гибелью украинской правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской и призывает наказать виновных.

"Потрясены и опечалены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Твиттере во вторник.

В диппредставительстве также подчеркнули: "Те, кто ответственен (за гибель И.Ноздровской - ИФ), должны предстать перед правосудием".

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Интерфакс-Украина
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