В посольстве США в Украине призывают к наказанию виновных в гибели правозащитницы Ноздровской

Посольство США в Украине шокировано гибелью украинской правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской и призывает наказать виновных.

"Потрясены и опечалены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее друзьям и родственникам", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Твиттере во вторник.

В диппредставительстве также подчеркнули: "Те, кто ответственен (за гибель И.Ноздровской - ИФ), должны предстать перед правосудием".