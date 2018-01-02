События

06:43 02.01.2018

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в первый день года, без потерь

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в первый день года, без потерь

        Незаконные вооруженные формирования осуществили пять обстрелов позиций сил АТО на Донбассе в понедельник, без потерь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

      "Первые сутки нового года не принесла мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в частности, из вооружения запрещенного минскими договоренностями. В частности, за минувшие сутки, российско-террористические войска 5 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

      На луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.

      На донецком направлении самая активная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя боевики применили 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия они обстреливали украинские опорные пункты неподалеку Водяного. В районе Верхнеторецкого НВФ выпустили в сторону укреплений украинских военнослужащих более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

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Интерфакс-Украина
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