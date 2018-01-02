События

04:37 02.01.2018

В Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком, мать погибла

В Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком, мать погибла

        В городе Шепетовка (Хмельницкая обл.) автомобиль Mersedes сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу с двухлетней дочкой, в результате чего мать погибла, а ребенок доставлен в реанимацию, сообщил телеканал "112 Украина".

      "Трагедия произошла сегодня вечером на ул. Судилковская. Примечательно, что водитель после совершения ДТП бросил автомобиль и скрылся с места аварии. 21-летняя женщина погибла на месте, ребенок находится в реанимации", – говорится в сообщении на сайте телеканала в понедельник вечером со ссылкой на местные СМИ.

      В информации подчеркивается, что полиция разыскивает водителя.

      "По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Машина неслась с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки", - говорится в сообщении.

      По другой информации, женщина с ребенком находились на тротуаре.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Задержанный, как свидетель, жених Ноздровской отказался давать показания

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в первый день года, без потерь

Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого

Авиакомпания "Yanair" открыла бронирование на авиарейс Львов-Батуми

В Киеве Mercedes на полном ходу протаранил два других авто, госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок

В Днепре облили красной краской памятник "участникам установления советской власти"

Правопорядок во время шествий в честь дня рождения Бандеры обеспечили почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 нацгвардейцев

Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

В Стрыйском районе столкнулись микроавтобус и автопоезд, 9 человек госпитализированы

ПОСЛЕДНЕЕ

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению минских соглашений

В России прекратил существование Резервный фонд

Дороги из Грузии в Армению и Турцию закрыты для автобусов и трейлеров из-за снегопада

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Количество участников шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве увеличилось до тысячи – полиция

Около ста правоохранителей сопровождают шествие в честь дня рождения Бандеры – полиция

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в новогоднюю ночь – штаб

В Киеве началось шествие в честь дня рождения Бандеры

В Германии два человека погибли из-за взрыва петард в новогоднюю ночь

20 человек получили травмы, взрывая петарды в новогоднюю ночь в Страсбурге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА