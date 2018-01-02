События

03:48 02.01.2018

В России прекратил существование Резервный фонд

        С 1 января 2018 прекратил существование Резервный фонд России. Все дополнительные доходы российского бюджета отныне будут направляться в Фонд национального благосостояния, сообщило Радио Свобода.

      Резервный фонд был предназначен для финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов. Согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 1 декабря 2017 его размер составил 995 млрд руб. (около 480 млрд грн).

      Оба фонда были созданы девять лет назад в результате разделения Стабилизационного фонда.

      Фонд национального благосостояния был условно разделен на две части: одна предназначалась для выплаты пенсий в долгосрочной перспективе, другая - для инвестиций в самоокупающиеся инфраструктурные проекты. Согласно оценке министра финансов России Антона Силуанова, на 1 января размер Фонда национального благосостояния должен составить 3,8 трлн руб. (около 1,8 трлн грн).

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