События

01:13 02.01.2018

В Киеве Mercedes на полном ходу протаранил два других авто, госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок

В Киеве Mercedes на полном ходу протаранил два других авто, госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок

        В понедельник вечером на улице Стеценка в Киеве произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил портал "Киев оперативный".

      "Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь на высокой скорости от Сырца к площади В.Марченко, в месте ремонта коллектора на полном ходу лоб в лоб врезался в автомобиль Audi. Также по касательной зацепили Toyota Rav4. Пострадали семейная пара и ребёнок из Audi и водитель автомобиля Mercedes. Все в срочном порядке с тяжелыми многочисленными травмами были госпитализированы", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук

      В информации отмечается, что автомобили получили сильные механические повреждения.

      На месте работают бойцы ГСЧС, скорая помощь, патрульная полиция, САРС, следственно-оперативная группа.

      "Киев оперативный" подчеркивает, что улица Стеценко перекрыта в оба направления.

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Интерфакс-Украина
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