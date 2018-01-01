События

23:07 01.01.2018

Дороги из Грузии в Армению и Турцию закрыты для автобусов и трейлеров из-за снегопада

Дороги из Грузии в Армению и Турцию закрыты для автобусов и трейлеров из-за снегопада

        Движение большегрузных автомобилей и автобусов в направлении Армении и Турции закрыто из-за сильного снегопада, сообщает вечером в понедельник департамент автодорог минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

      "В связи с интенсивным снегопадом запрещен проезд автотранспорта с прицепами и полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест на 22-километровом участке дороги международного значения Ниноцминда - граница с Арменией, и на 36-километровом участке международной дороги Ахалкалаки - Карцахи (граница с Турцией)", - говорится в сообщении.

      По информации ведомства, снегопад создал также проблемы на 129 километре внутригосударственной автодороги Кутаиси - Алпана - Мамисонский перевал, близ границы с РФ, где сошла большая снежная лавина, из-за чего на данном участке запрещено движение всех видов автотранспорта.

      Ранее в понедельник сообщалось, что из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин закрыта дорога на 16-километровом участке Гудаури - Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога). Кроме того, запрещена остановка автотранспорта при передвижении на 134 - 135-километровом отрезке этой автомагистрали (Дарьяльское ущелье).

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Интерфакс-Украина
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