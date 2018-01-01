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21:19 01.01.2018

Правопорядок во время шествий в честь дня рождения Бандеры обеспечили почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 нацгвардейцев

Правопорядок во время шествий в честь дня рождения Бандеры обеспечили почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 нацгвардейцев

        Около 1,3 тыс. полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии обеспечили публичную безопасность на марше к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

      "В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 6,5 тыс. человек. К охране публичной безопасности было привлечено почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 военнослужащих Нацгвардии", – говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины, обнародованном в понедельник вечером.

      С.Яровой подчеркнул, что правоохранители охраняли порядок в 21 регионе Украины. В частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове и других городах.

      Первый заместитель министра внутренних дел отметил, что в регионах было проведено 57 массовых мероприятий.

      "Стоит отметить, что во время акции работали группы "полиции диалога". Конфликтов и столкновений зафиксировано не было", резюмировал С.Яровой.

      Кроме того, в Нацполиции напомнили, в новогоднюю ночь во всех регионах государства состоялось более 752 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 1,35 млн граждан. Публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9,6 тыс. сотрудников полиции и почти 2,4 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

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