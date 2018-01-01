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19:47 01.01.2018

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

        Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве.

      Как сообщается на странице ВМС в Facebook в понедельник, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

      "Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не соответствовало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сказано в сообщении.

      Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск" с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

      "По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

      Проверка судна продолжается.

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Интерфакс-Украина
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