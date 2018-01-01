События

19:43 01.01.2018

Около ста правоохранителей сопровождают шествие в честь дня рождения Бандеры – полиция

Около ста полицейских следят за порядком во время марша по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры (1909-1959), который проходит в понедельник вечером в Киеве.

"Сопровождение колонны осуществляет около сотни правоохранителей, в частности сотрудники полиции диалога", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сбор участников мероприятия прошел в парке им.Шевченко, откуда колонна отправилась к Майдану Независимости. По данным полиции, в марше принимает участие несколько сотен лиц.

"Полиция сопровождает участников и следит за порядком, чтобы не допустить никаких провокаций и нарушений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве началось торжественное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения С.Бандеры. В мероприятии принимают участие около 600 человек с символикой ВО "Свобода", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов и государственными флагами.

Всего, по данным Национальной полиции, всего в честь дня рождения С.Бандеры запланировано проведение 54 массовых мероприятий в 20 регионах Украины, в которых ожидается участие более 8,4 тысяч человек. Безопасность на них будут обеспечивать 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правопорядок во время шествий в честь дня рождения Бандеры обеспечили почти 1,3 тыс. полицейских и более 730 нацгвардейцев

Шествие в честь дня рождения Бандеры в Киеве завершилось вечем на Майдане Независимости

Количество участников шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве увеличилось до тысячи – полиция

В Киеве началось шествие в честь дня рождения Бандеры

В Мукачево переименовали ул.Шухевича в честь Шептицкого, Бандеры – в Гузара, а ответвление ул.Трудовой назвали тупиком Москаля

Факельное шествие "Марш отважных" состоялось в Запорожье

Полицейские устанавливают злоумышленников, которые стреляли по помещению патрульной полиции в Ривно

Сотни сторонников национального государства прошли факельным шествием по Таллину

В Славянкске по маршруту факельного шествия подорвали взрывпакет, пострадавших нет

В Запорожье в честь дня рождения Бандеры провели факельное шествие

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержанный, как свидетель, жених Ноздровской отказался давать показания

Боевики пять раз обстреляли позиции сил АТО в первый день года, без потерь

Италия в ОБСЕ призвала к выполнению минских соглашений

В Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с ребенком, мать погибла

В России прекратил существование Резервный фонд

Полиция допрашивает жениха Ноздровской как подозреваемого

Авиакомпания "Yanair" открыла бронирование на авиарейс Львов-Батуми

В Киеве Mercedes на полном ходу протаранил два других авто, госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок

В Днепре облили красной краской памятник "участникам установления советской власти"

Дороги из Грузии в Армению и Турцию закрыты для автобусов и трейлеров из-за снегопада

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА