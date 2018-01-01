События

17:01 01.01.2018

Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса

Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса

Подавляющее большинство жителей Франции (70%) предпочитают Рождество празднику Нового года, свидетельствуют результаты опроса компании BVA.

Согласно опросу, французы всегда активно готовятся к Рождеству: 64% респондентов в канун этого праздника наряжают дома елку и украшают окна разноцветными электрическими гирляндами.

Главными угощениями на праздничном столе в Рождество у французов являются фуа-гра и красная рыба. Однако все же большая часть респондентов (66%), выбирая между этими двумя блюдами, отдают предпочтение именно фуа-гра. У каждого четвертого жителя Франции на столе также можно увидеть устрицы.

В качестве подарков 19% жителей Франции хотели бы получить книги, 13% - подарочные сертификаты, 11% - косметику и парфюмерию, еще 10% - драгоценности.

Больше половины респондентов (55%) открывают подарки вечером 24 декабря, не дожидаясь полуночи.

Между тем, посещают рождественскую церковную службу лишь 18% французов.

Рождество во Франции отмечается в ночь на 25 декабря.

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Интерфакс-Украина
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