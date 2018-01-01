В Стрыйском районе столкнулись микроавтобус и автопоезд, 9 человек госпитализированы

В Стрыйском районе Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" в понедельник утром столкнулись микроавтобус и автопоезд, в результате чего водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В полицию сообщение о ДТП поступило в 8.30 утра 1 января. "Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Транспортер", 28-летний житель города Борислав, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автопоездом под управлением 23-летнего жителя Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров доставлены в больницу, их осматривают медики.