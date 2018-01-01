События

15:47 01.01.2018

Трамп призывает к переменам в Иране

Трамп призывает к переменам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку (по атому - ИФ), заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека", - написал он в "Твиттере".

"Настало время для перемен!" - считает Д.Трамп.

В последние дни в Иране проходят антиправительственные акции протеста, в ходе которых погибли уже 12 человек.

Д.Трамп неоднократно критиковал соглашение, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников, в рамках которого иранская сторона вводит существенные ограничения в свою ядерную программу в обмен на отмену многих международных санкций.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп обвиняет Пакистан в обмане и предоставлении убежища террористам

Акции протеста в Иране привели к гибели 10 человек - СМИ

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание

Трамп: протесты в Иране начались из-за нежелания населения содействовать иранским властям в поддержке терроризма

Глава МИД Великобритании обеспокоен ситуацией в Иране после начала там акций протеста

США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану

Тегеранская полиция больше не намерена арестовывать женщин, чья одежда не соответствует исламскому дресс-коду

Трамп рассказал о своей борьбе против нападок на "счастливое Рождество"

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании

Количество участников шествия в честь дня рождения Бандеры в Киеве увеличилось до тысячи – полиция

Около ста правоохранителей сопровождают шествие в честь дня рождения Бандеры – полиция

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в новогоднюю ночь – штаб

В Киеве началось шествие в честь дня рождения Бандеры

В Германии два человека погибли из-за взрыва петард в новогоднюю ночь

20 человек получили травмы, взрывая петарды в новогоднюю ночь в Страсбурге

Французы любят Рождество больше, чем Новый год - данные опроса

20 человек получили травмы, взрывая петарды в новогоднюю ночь в Страсбурге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА