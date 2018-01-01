События

14:56 01.01.2018

В новогоднюю ночь в Брюсселе попытались поджечь полицейский участок

Встреча 2018 года в Брюсселе не обошлась без эксцессов, сообщила в понедельник полиция бельгийской столицы.

Минувшей ночью была совершена попытка поджога одного из управлений местной брюссельской полиции. Двое подозреваемых задержаны. С пламенем на входе в участок удалось быстро справиться, и ущерб оказался минимальным.

В целом сотрудники правоохранительных органов задержали в новогоднюю ночь 37 человек. Из них 23 случая были административными задержаниями, связанными с появлением в нетрезвом состоянии в общественных местах и мелкими нарушениями порядка.

Также в минувшую ночь в Брюсселе были подожжены четыре автомобиля. Хулиганы поджигали мусорные баки.

Полицейские автомобили и бригады пожарных забросали камнями в столичной коммуне Моленбек.

В ночь на 1 января полиции пришлось временно закрыть доступ на историческую Гран пляс Брюсселя, из-за того, что на ней скопилось к полуночи около 10 тыс. человек.

В целом стражи порядка считают прошедшую новогоднюю ночь в Брюсселе относительно спокойной.

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