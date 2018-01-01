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13:02 01.01.2018

Акции протеста в Иране привели к гибели 10 человек - СМИ

Беспорядки в ходе акций протеста в Иране привели к гибели 10 человек, сообщает в понедельник иранское государственное телевидение.

Кроме того, оно сообщает, что иранские силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы.

Более подробной информации оно не приводит.

Демонстрации начались на прошлой неделе. Участники акций протестуют против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. Президент Ирана Хасан Рухани призывал сограждан к спокойствию.

Агентство ИРНА приводит в понедельник слова главы комитета парламента Ирана по внешней политики и национальной безопасности Алаеддина Боружерди, предположившего, что акции протесты отчасти спровоцированы находящимися за рубежом врагами Исламской революции.

"Немалая часть недавних демонстраций - результат работы, проведенной базирующимися за рубежом элементами, которые выступают против Исламской революции", - сказал он.

По мнению А.Боружерди, именно по этой причине беспорядки довольно быстро распространились по стране.

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