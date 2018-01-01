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11:24 01.01.2018

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 300 км от Алматы

В Алматинской области а юго-востоке Казахстана в понедельник в 12:42 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования республики.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.0 располагался в 300 км на запад от Алматы.

Координаты эпицентра - 42.68 градусов северной широты, 73.30 градусов восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отметили сейсмологи.

Ранее, 30 декабря вблизи Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,4.

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