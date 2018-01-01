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01:59 01.01.2018

Трамп: протесты в Иране начались из-за нежелания населения содействовать иранским властям в поддержке терроризма

Трамп: протесты в Иране начались из-за нежелания населения содействовать иранским властям в поддержке терроризма

            Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что акции протеста в Иране вызваны осознанием иранских граждан того, какой экономический ущерб они несут из-за поддержки Тегераном терроризма.

            "Большие протесты в Иране. Люди наконец-то поняли, как их деньги и их достаток крадут и растрачивают на терроризм. Похоже, что больше они (недовольные - ИФ) этого терпеть не будут", - написал он на своей странице в "Твиттере".

            "США очень внимательно следят за нарушениями прав человека!" - добавил президент.

            Накануне президент США Дональд Трамп обращался к правительству Ирана с призывом уважать права своих граждан, в том числе право на самовыражение. В свою очередь в МИД Ирана назвали поддержку протестов в стране со стороны президента США "лживой и оппортунистской".

            В четверг в Иране начались акции протеста, в частности, вызванные недовольством экономической ситуацией в стране и правительственной политикой. Демонстрации были зафиксированы в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане, Реште. Также сообщалось о демонстрациях в поддержку властей страны.

 

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