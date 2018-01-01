События

01:47 01.01.2018

Экс-президенту Зимбабве выделят личный самолет и прислугу

            Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва утвердил список бонусов и привилегий, которыми может воспользоваться бывший президент страны, сообщают западные СМИ.

            Согласно распоряжению, получить бонусы сможет "бывший президент Зимбабве, который в любое время с 31 декабря 1987 года, провел на посту президента Зимбабве хотя бы один полный срок".

            Согласно введенным правилам, бывшему президенту Зимбабве Роберту Мугабе, вступившему в должность 31 декабря 1987 года, в качестве "бонуса" выделят резиденцию, автопарк и самолет для частных перелетов.

            Бывшему президенту выделяются личные сотрудники: не менее шести охранников, два водителя, два секретаря и два личных помощника. Всего у Р.Мугабе будет больше 20 работников.

            Р.Мугабе может получить официальную резиденцию в любом месте Хараре, столицы Зимбабве, а также частный дом в любой точке Зимбабве. Территория, выделенная для строительства частного дома, не должна превышать 5 тыс. квадратных метров. Сам дом должен быть "разумных размеров": пять спален для хозяев, три спальни в гостевом крыле, кабинет, бассейн, две комнаты для охраны и два гаража.

            В резиденциях экс-президента могут работать три домработницы, два садовника, два повара, два официанта и две прачки.

            На частном самолете Р.Мугабе сможет совершать до четырех перелетов в год, для передвижения ему выделят Mercedes Benz S500 или автомобиль аналогичного класса.

            Р.Мугабе, бывший руководителем Зимбабве 37 лет, подал в отставку в конце ноября после того, как контроль над Зимбабве взяли военные. Ему на смену пришел Э.Мнангагва, занимавший при Р.Мугабе пост вице-президента.

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Интерфакс-Украина
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