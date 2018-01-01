События

00:07 01.01.2018

Порошенко: в 2018 году нужно ощутимое повышение уровня жизни, и нам это – по силам

Порошенко: в 2018 году нужно ощутимое повышение уровня жизни, и нам это – по силам

      Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с наступающим 2018 годом, отметил выход страны из длившегося из-за войны несколько лет кризиса и переход к развитию, а также подчеркнул необходимость ускорения темпов роста экономики государства, которое должно обеспечить правительство.

      "В новом году правительство должно ускорить темпы роста. Нужно повышение уровня жизни, ощутимое для большинства украинцев. И нам это - по силам. Как президент – буду обеспечивать политические условия, необходимые для экономического подъема", - сказал глава Украинского государства в своем новогоднем обращении.

      П.Порошенко отметил, что "пусть и не без ошибок", но страна движется вперед, и после нескольких лет кризиса, который вызвала война, переходит к восстановлению и развитию.

      "За все, чего страна достигла, - огромное спасибо каждому из вас. Это - результат совместной работы", - обратился он к соотечественникам.

      Также он еще раз поздравил сотни тысяч украинцев, которые уже воспользовались "безвизом" с Европейским Союзом, а также тех соотечественников, "которым он еще пригодится". "И всех нас – (поздравляю – ИФ) с уверенным и бесповоротным движением в Европу. Еще прошлогодней праздничной ночью мы только загадывали желание о "безвизе", и вот оно – свершилось", - добавил глава государства.

      Президент Украины адресовал "искренние праздничные поздравления международным партнерам". "Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала и Канада. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора. Как будто под елку легло и решение Стокгольмского арбитража. Оно защитило нас от крайне невыгодных условий газового контракта девятого (2009 – ИФ) года", - отметил П.Порошенко.

      Президент выразил убеждение, что главный ресурс украинцев - оптимизм, вера в свою страну и в свои силы.

      "Все будет хорошо. Для этого, как учил (скончавшийся 31 мая 2017 года экс-глава УГКЦ, один из признанных моральных авторитетов современности – ИФ) владыка Любомир Гузар, нам следует молиться, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас. Желаю гражданам Украины и украинцам всего мира мира, счастья, благополучия", - пожелал П.Порошенко.

 

 

 

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