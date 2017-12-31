Предновогодний день в районе АТО на Донбассе прошел без обстрелов

День 31 декабря в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе прошел без нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба спецоперации.

"По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В тоже время в штабе отметили, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня.