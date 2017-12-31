Суд арестовал захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове мужчину

Киевский районный суд Харькова определил меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в отделении "Укрпочты" по ул.Шевченко,165.

"Определить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней, до 27 февраля",- говорится в определении, вынесенном следственной судьей Валентиной Божко в ходе заседания суда в воскресенье днем.

Определение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Прокурор и следователь просили избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. Адвокат В.Безуха возражала, утверждая, что риски, на которые ссылаются правоохранители, необоснованны.

Как сообщалось, днем 30 декабря мужчина в балаклаве забаррикадировался в отделении "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники всех находившихся в это время в помещении. Согласно оперативной информации, которая поступала во время инцидента, всего в заложниках удерживались 11 человек (девять взрослых и двое детей). Однако после ее завершения цифры уточнили: оказалось, что всего в заложниках находились 9 человек (3 сотрудников "Укрпочты" и 6 посетителей, среди которых было двое детей).

Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина – задержан. Он был уведомлен о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.147 УК Украины (захват и удерживание лиц в качестве заложников). Согласно санкции этой статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.