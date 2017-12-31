События

14:18 31.12.2017

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом на Львовщине

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом на Львовщине

В результате произошедшего в ночь на воскресенье во Львовской области ДТП были травмированы водитель перевернувшегося микроавтобуса и семеро его пассажиров, сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

"В Жовковское отделение полиции 31 декабря в 02.25 поступила информация о том, что на объездной дороге возле села Воля-Высоцкая произошло ДТП с пострадавшими. Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель г.Тернополь, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся", - говорится в обнародованном на странице областного главка полиции в соцсети Фейсбук в воскресенье днем сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров - жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей. Они были доставлены в больницы в Жовкве и Львове.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Интерфакс-Украина
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