События

13:44 31.12.2017

Киевлянина с килограммом "травки" в рюкзаке задержали пограничники на Закарпатье

Киевлянина с килограммом "травки" в рюкзаке задержали пограничники на Закарпатье

Пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками полиции на стационарном посту "Нижние Ворота" (Воловецкийц район, Закарпатская обл.) задержали мужчину, который направлялся в Закарпатье с значительным количеством, предположительно, наркотического вещества.

"Задержанным оказался 21-летний житель Киева, в его рюкзаке правоохранители обнаружили около 1 килограмма растительного вещества серо-зеленого цвета", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье.

В ведомстве проинформировали, что в действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

"Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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