События

10:36 31.12.2017

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

        30 человек погибли, 16 получили травмы в воскресенье утром в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении, сообщают западные СМИ.

      Авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру.

      СМИ отмечают, что шоссе Накуру-Элдорет, где произошла авария, отличается повышенной опасностью: так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.

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Интерфакс-Украина
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