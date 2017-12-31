Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

30 человек погибли, 16 получили травмы в воскресенье утром в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении, сообщают западные СМИ.

Авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, ехавшим из Накуру.

СМИ отмечают, что шоссе Накуру-Элдорет, где произошла авария, отличается повышенной опасностью: так, по данным местной полиции, только в декабре на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.