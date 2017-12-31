События

09:27 31.12.2017

В новогоднюю ночь немного похолодает, но снега не ожидается

В новогоднюю ночь немного похолодает, но снега не ожидается

      В Украине накануне нового года температура будет плюсовой на всей территории Украины, вследствие незначительного похолодания в западных и северных областях возможен мокрый снег, сообщает синоптик Наталья Диденко.

      31 декабря похолодает на Западе и Севере, поэтому возможен мокрый снег. На Востоке, Юге, в Центре – единичный дождь или туман. Температура плюсовая.

      1 января в новогоднюю ночь дождь пройдет только на Западе и Востоке, днем повсеместно в Украине преимущественно сухо, лишь на Черниговщине и Киевщине, а также в Закарпатье и Луганщине небольшой дождь.

      В Киеве 31 декабря является вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ближайшей ночью похолодает до 0-2 градусов мороза, днем ожидается +2 +3.

      В столице 1 января в новогоднюю ночь около нуля, без существенных осадков, днем потеплеет до +5, возможен небольшой дождь.

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Интерфакс-Украина
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