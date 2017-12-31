Детективы НАБУ задержали на взятке директора Института агроэкологии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины, экс-председателя Львовского областного совета Ореста Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах интернет-издание ZAXID.NET.

Детективы НАБУ задержали О.Фурдычко 30 декабря в Киеве. Они также провели обыски в его рабочем кабинете и дома. В ведомстве пока не комментируют эту информацию.

По предварительным сведениям, детективы задержали О.Фурдычко по подозрению в вымогательстве взятки. Его задержали в субботу в его служебном кабинете в Институте агроэкологии и природопользования НААН в Киеве.

По информации известного блогера и ветерана батальона "Донбасс" Евгения Шевченко, О.Фурдычка задержали во время получения $300 тыс. от частного предпринимателя.

"Сегодня НАБУ исправно выполнило задание от Санта-Клауса – директор института НААН Фурдычко Орест Иванович очень хотел получить в подарок $300 тыс. И детективы тот подарок ему устроили. Новогодние праздники в СИЗО, конфискация всего награбленного имущества и следующие десять лет жизни в тюрьме пойдут бонусом", – отмечает Е.Шевченко в фейсбуке.

Как известно, 65-летний О.Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, а в 1997-1998 гг. – председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах – народный депутат Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды.