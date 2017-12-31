События

07:06 31.12.2017

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

       За прошедшие сутки боевики в который раз нарушили новогодне-рождественское перемирие, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 4 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска не смогли в полной мере обеспечить режим тишины. На протяжении прошедших суток враг совершил четыре прицельных обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, все нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в воскресенье утром.

      На Приазовье противник вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к ряду прифронтовых населенных пунктов. В частности, защитников Водяного и Гранитного боевики провоцировали с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в районе Павлополя кроме этого оружия агрессор применил еще и гранатометы и 82-мм минометы.

      На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

      В штабе сообщили, что в результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пограничники задержали двух граждан, пытающихся незаконно пересечь границу

За год 56 украинцев получили статус беженца в Польше

В новогоднюю ночь немного похолодает, но снега не ожидается

Детективы НАБУ задержали на взятке директора Института агроэкологии

В Одесской области у местного жителя полицейские изъяли боеприпасы и наркотики

С начала "рождественского" перемирия боевики совершили 39 обстрелов

Киевские власти весной представят концепцию развития сферы парковки в столице

В Киеве в Новогоднюю ночь на службу заступит около 1,5 тыс. правоохранителей

Госпогранслужба с 1 января 2018 вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государств

Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, не выдвигал внятных требований

ПОСЛЕДНЕЕ

25-метровая главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

Суд арестовал захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове мужчину

С освобожденными из отделения "Укрпочты" в Харькове заложниками работают психологи и медики,

Жительнице США по ошибке насчитали более $280 млрд в качестве платежей за электричество

Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским микроавтобусом на Львовщине

Киевлянина с килограммом "травки" в рюкзаке задержали пограничники на Закарпатье

Япония рассматривает четыре варианта войны с КНДР

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

Обезвредить мужчину, захватившего заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, помогла одна из удерживаемых им женщин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА