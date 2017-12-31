События

05:32 31.12.2017

С начала "рождественского" перемирия боевики совершили 39 обстрелов

         Несмотря на соглашение о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников незаконные вооруженные формирования ОРДЛО продолжили обстрелы, в том числе из оружия, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения в соответствии с минскими соглашениями, сообщает Украинская сторона СЦКК на странице штаба АТО в фейсбуке.

      "Таким образом, с полуночи 23 декабря 2017 года от момента заявления о бессрочном прекращении огня украинская сторона СЦКК зафиксировала 39 обстрелов НВФ ОРДЛО позиций подразделов вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО. В том числе 10 – с применением оружия, запрещенным минскими договоренностями", – говорится  в сообщении.

      На Луганском направлении было наиболее горячо. За этот период боевики НВФ ОРЛО вели обстрелы позиций украинских защитников с 82 мм минометов в районе населенного пункта Луганское 4 раза (зафиксировано 35 разрывов мин), населенного пункта Крымское 1 раз (26 разрывов мин)  и населенного пункта Светлодарск 1 раз (3 разрывы мин).

      Кроме того не прекращались обстрелы и на Донецком направлении, где представители НВФ ОРДО осуществили 4 минометные обстрелы по позициям украинских военных, в том числе с применением миномета 120 калибра в районе населенного пункта Павлополь (зафиксировано 5 разрывов мин) и 82 мм минометов в районе населенного пункта Талаковка и шахты "Бутовка".

      В течение прошлой недели незаконные вооруженные формирования ОРДЛО активно применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы вдоль всей линии разграничения. Обстрелов позиций ВСУ с артиллерии крупных калибров, а также реактивных систем залпового огня и танков украинская сторона СЦКК не зафиксировала.

      В то же время активизировались вражеские снайперы (зафиксировано 7 случаев). Так, снайперским атакам подверглись военные АТО в районе населенных пунктов Золотое (Луганское направление), Авдеевка, Новолуганское, Павлополь, Верхнеторецкое и шахта "Бутовка" (Донецкое направление).

      Украинская сторона СЦКК связывает ведение провокационных обстрелов позиций подразделений ВСУ со стороны НВФ ОРДЛО с попыткой спровоцировать огонь и перевести с себя ответственность за нарушение "новогоднего перемирия".

      Украинская сторона СЦКК также отмечает, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на провокации боевиков, придерживаются минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима "тишины" по всей линии разграничения сторон на востоке Украины.

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Интерфакс-Украина
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