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04:27 31.12.2017

Киевские власти весной представят концепцию развития сферы парковки в столице

Киевские власти весной представят концепцию развития сферы парковки в столице

      Киевские власти весной 2018 года презентуют концепцию развития сферы парковки в столице, что позволит навести порядок на улицах Киева, заявил мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

      Мэр Киева в эфире телеканала "NewsOne" напомнил, что парламент принял в целом закон о парковках, который дает полномочия местной власти навести порядок с парковкой на улицах городов.

      По словам В.Кличко, принятие закона о парковке позволит привлечь инвестиции в строительство новых паркингов, в том числе перехватывающих на окраинах города.

      "Мы также будем строить перехватывающие паркинги. Человек должен знать, если приехать в центр Киева, то припарковаться будет дорого", – подчеркнул городской голова.

      По словам В.Кличко, это является мировой практикой. "Это работает во всем мире. И весной мы будем презентовать концепцию развития парковок в городе Киеве", – добавил Киевский городской голова.

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Интерфакс-Украина
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