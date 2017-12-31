В Киеве в Новогоднюю ночь на службу заступит около 1,5 тыс. правоохранителей

В Киеве во время новогодних и рождественских праздников полиция будет работать в усиленном режиме, за порядком в столице будут следить полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

В частности, в Новогоднюю ночь будут дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств.

"Больше всего правоохранителей будет в центральной части города, возле основных праздничных локаций и новогодних елок во всех районах столицы. Мы обращаемся ко всем киевлянам и гостям города быть внимательными и осторожными, мудрыми и ответственными и соблюдать правила поведения",– подчеркнул и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Виктор Нечитайло.

Он также призвал всех обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты:

"Давайте вместе сделаем празднования безопасным. С Новым годом и Рождеством Христовым!", – отметил В.Нечитайло.