События

02:26 31.12.2017

Пучдемон требует от Мадрида восстановить его смещенное правительство

       Каталонский политик Карлес Пучдемон в своих новогодних "пожеланиях народу Каталонии" потребовал "политических переговоров" и "восстановления Мадридом правительства" региона, отлученного от власти после "провозглашения независимости" 27 октября.

      "Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, (...) чтобы они восстановили (в своих полномочиях – ИФ) всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев", – процитировал вечером в субботу записанное в Брюсселе выступление К.Пучдемона сайт газеты Le Soir.

      Лидер сторонников независимости Каталонии потребовал от Мадрида начала "политических переговоров".

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