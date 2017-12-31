События

01:25 31.12.2017

Госпогранслужба с 1 января 2018 вводит фиксацию биометрических данных граждан 70 государств, в том числе РФ

       Государственная пограничная служба Украины с 1 января 2018 года вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в том числе из Российской Федерации.

      Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко №256, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины", с 1 января 2018 Госпогранслужба Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств, в т.ч. Российской Федерации, во время пограничного контроля в пунктах пропуска через украинскую государственную границу.

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Интерфакс-Украина
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