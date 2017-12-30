События

22:25 30.12.2017

Мужчина, захвативший заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, ранее привлекался к уголовной ответственности

       Мужчина, который в субботу днем захватил 11 заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, уже привлекался к уголовной ответственности, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

      "Нам известно, что указанное лицо вело антисоциальный образ жизни. Он 77-го года рождения, житель города Харькова, уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления, нуждается, по всей вероятности, в помощи психиатров", – сказал О.Бех журналистам в субботу вечером.

      "Он жив-здоров, получил небольшие повреждения в ходе задержания и столкновения его с одним из заложников", – добавил он.

      По словам О.Беха, мужчина, со слов заложников, находился в состоянии алкогольного опьянения.

      "Находился не совсем в нормальном состоянии человек. Мы это уже установим путем назначения и психиатрических экспертиз, и, самое главное, сегодня, безусловно, отберем его биологические образцы, чтобы мы четко владели, в каком все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки", – сказал О.Бех.

      По словам прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, сейчас правоохранители оформят задержание мужчины в порядке ст.208 УПК, после чего в течение трех суток обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

      "Безусловно, это будет ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без залога", – сказал Ю.Данильченко.

      Оперативную работу украинских спецслужб отметил и президент Украины Петр Порошенко.

      "Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь", – написал П.Порошенко на странице в фейсбуке.

      В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков у себя в твиттере также выразил благодарность оперативникам розыска Национальной полиции за локализацию преступника, который взял 11 человек в заложники.

      Как сообщалось, в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" около 15 часов мужчина захватил отделение "Укрпочты". Злоумышленник заявил, что на нем прикреплена взрывчатка, которую он готов применить.

      Следственное управление ГУ Национальной полиции в Харьковской области начало досудебное расследование по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) УК Украины. Согласно санкции этой статьи мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Интерфакс-Украина
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