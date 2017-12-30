По факту происшествия в почтовом отделении в Харькове возбуждено дело

По факту захвата заложников вооруженным мужчиной в отделении "Укрпочты" в Харькове открыто уголовное производство, сообщает областная полиция.

"Следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области начато досудебное расследование по ч.2 ст.147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в эфире телеканала "112.Украина" сообщил, что захватчик никаких требований не выдвигает и сообщает о том, что в настоящее время "будет связываться с неизвестными, которые выдвинут указанные требования".

"Мы пока не понимаем требований. Основной вопрос – в том, что он говорит, что не все заложники были освобождены в ходе переговоров, которые недавно состоялись", – добавил О.Бех.

Начальник Харьковской областной полиции также добавил, что точное количество заложников уточняется.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в данный момент правоохранительных увеличили радиус оцепления места происшествия до порядка 100 метров. Внутри оцепленного периметра находится несколько пожарных машин.

Представители полиции и СБУ ведут переговоры.

Как сообщалось, в субботу, 30 декабря, в 14:40 на номер "102" поступило сообщение о том, что в отделение "Укрпочты" на ул.Шевченко в Харькове, вошел человек в маске с целью ограбления. О данном факте одна из работниц отделения сообщила мужу, который оперативно передал информацию полиции.

На место происшествия срочно прибыли наряды полиции. Злоумышленник забаррикадировался в отделении и заявил о захвате заложников.

По информации полиции, в почтовом отделении находилось 9 взрослых и 2 детей.

По состоянию на 18:10 субботы полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить двух детей и трех женщин.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУ Национальной полиции, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.