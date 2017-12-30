За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

За прошедшие сутки боевики нарушили предпраздничное перемирие, прицельно обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 3 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу вечером.

На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников в открытии огня в ответ на Приазовье. В полдень вблизи Водяного с неподконтрольной украинскому правительству Саханки боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям возле этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

На других участках украинской обороны нарушений перемирия не зафиксировано.