События

18:31 30.12.2017

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

За минувшие сутки боевики трижды обстреляли позиции сил АТО

       За прошедшие сутки боевики нарушили предпраздничное перемирие, прицельно обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 3 раза, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки совершили три прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО", – говорится в сообщении на странице штаба в фейсбуке в субботу вечером.

      На Донецком направлении захватчики провоцировали наших защитников в открытии огня в ответ на Приазовье. В полдень вблизи Водяного с неподконтрольной украинскому правительству Саханки боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Впоследствии враг активизировался в районе Павлополя. По оборонным укреплениям возле этого прифронтового населенного пункта агрессор с временно оккупированного Набережного дважды вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

      Военнослужащие Вооруженных сил Украины на провокации не поддались и в полной мере соблюдали режим прекращения огня.

      На других участках украинской обороны нарушений перемирия не зафиксировано.

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Интерфакс-Украина
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