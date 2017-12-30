В Украинском Хельсинкском союзе есть информация о 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе

Глава правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Александр Павличенко заявил, что им известно о 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного лишение свободы в зоне конфликта на Донбассе.

"Есть разные базы данных, где есть различное количество задокументированных преступлений. Наибольшая база подтверждает 12 тыс. таких случаев. Это и убийства, и пытки, и незаконное лишение свободы. Это фактически преступления против физической свободы и неприкосновенности свободы", - рассказал А.Павличенко в эфире "Громадського радио".

Он отметил, что в 2015 году УХСПЧ работал с небольшим количеством случаев. "Около 150 конкретных лиц, ставших жертвами такого обращения", - добавил А.Павличенко.