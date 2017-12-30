События

14:45 30.12.2017

В Украине в последний день года сохранится прохладная и влажная погода

В Украине в последний день года сохранится прохладная и влажная погода

В Украине в ближайшие сутки 31 декабря сохранится не очень холодная и влажная погода, местами гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, западных и северных областях местами ожидается небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с, днем на западе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе до 5° мороза, днем 0-6° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза.

В Киеве 31 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег; температура воздуха ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 31 декабря самая высокая температура днем была 8,2° в 1925 году, самая низкая ночью -30,0° в 1895 году.

В Украине 1 января 2018 года без существенных осадков. Лишь ночью в восточных областях и Приазовье возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, на юге и Прикарпатье до 10° тепла.

В Киеве 1 января без существенных осадков; температура воздуха ночью 0-2° тепла, днем около 5°.

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Интерфакс-Украина
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