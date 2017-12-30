События

14:38 30.12.2017

Киевская полиция изъяла 25 елок, которыми незаконно торговали на Отрадном

Полиции Киева пресекла нелегальную продажу елок в микрорайоне Отрадный (Соломенский р-н).

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, правоохранители получили информацию от жителей района о нелегальной продаже елок.

После проверки оказалось, что продавцы не имели разрешения КП "Киевблагоустройство" на реализацию товара.

Участковые инспекторы полиции составили на продавцов 7 протоколов по ст.160 Кодекса Украины об административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах).

"Изъято 25 деревьев. Админпротоколы направили в суд для принятия решения. Продавцам грозит штраф до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли", - сказано в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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