Киевская полиция изъяла 25 елок, которыми незаконно торговали на Отрадном

Полиции Киева пресекла нелегальную продажу елок в микрорайоне Отрадный (Соломенский р-н).

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции г.Киева на странице в соцсети Фейсбук, правоохранители получили информацию от жителей района о нелегальной продаже елок.

После проверки оказалось, что продавцы не имели разрешения КП "Киевблагоустройство" на реализацию товара.

Участковые инспекторы полиции составили на продавцов 7 протоколов по ст.160 Кодекса Украины об административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах).

"Изъято 25 деревьев. Админпротоколы направили в суд для принятия решения. Продавцам грозит штраф до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли", - сказано в сообщении.