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13:45 30.12.2017

Кличко намерен в 2018 представить проект генплана Киева

Кличко намерен в 2018 представить проект генплана Киева

Столичная власть в 2018 году презентует проект генерального плана Киева, сообщил мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации (КГГГА) Виталий Кличко.

"Мы сейчас готовимся представить общественности генеральный план столицы. И каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить", - сказал В.Кличко в эфире телеканала "NewsOne", сообщает пресс-служба КГГА в субботу.

По словам мэра Киева, необходимо положить конец хаотичной застройке в столице. Кроме того, следует ввести практику, когда одновременно с жикиевлыми домами строится социальная инфраструктура: школы, детские сады и медицинские учреждения.

"Это должен быть стратегический план развития нашего города. Но, однозначно, без общественных обсуждений мы его утверждать не будем", - подчеркнул В.Кличко.

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Интерфакс-Украина
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