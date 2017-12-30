События

12:13 30.12.2017

В Харьковской области в ДТП на окружной погибли 3 человека и 2 травмированы

В Харьковской области в ДТП на окружной погибли 3 человека и 2 травмированы

На окружной дороге Харьков-Довжанский произошло столкновение автомобилей ВMW и ВАЗ, в результате которого три человека погибли на месте, двое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщает в субботу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, авария произошла в ночь на субботу, около 1:30.

"В результате происшествия водитель и пассажир ВMW доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 53-летний водитель и 2 пассажира ВАЗа от полученных повреждений погибли на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские устанавливают личность пассажира ВMW и одного из погибших пассажиров ВАЗа, а также все обстоятельства аварии.

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Интерфакс-Украина
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