События

08:54 30.12.2017

Трамп считает, что популярен не меньше Обамы "образца" декабря 2009 г., несмотря на "российское дело"

Трамп считает, что популярен не меньше Обамы "образца" декабря 2009 г., несмотря на "российское дело"

        Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что расследование "российского дела" не помешало ему сохранить неплохой уровень поддержки среди населения.

      В опубликованном в "Твиттере" сообщении Д.Трамп приводит данные программы "Фокс энд френдс", выходящей в эфире телеканала "Фокс-ньюс", согласно которым президент пока идет вровень с показателями его предшественника Барака Обамы.

      "Несмотря на то, что распространители "фейковых" новостей обожают рассуждать о моих так называемых "слабых" рейтингах поддержки, "Фокс энд френдс" только что показала, что по состоянию на 28 декабря 2017 года мой уровень поддержки - примерно такой же как у президента Обамы 28 декабря 2009 года, то есть около 47%", - отметил Д.Трамп.

      "И это - несмотря на активное "негативное" освещение моей работы (в СМИ США - ИФ) и на сфабрикованное российское дело", - добавил он.

      В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ перед американскими президентскими выборами 2016 года.

      Д.Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США не будут стремиться к расчленению Сирии

Роль и число военных США в Украине останутся неизменными - глава Пентагона

Не менее 12 человек стали жертвами пожара в Нью-Йорке

США и Израиль заключили секретное соглашение по Ирану

Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества

США готовы сотрудничать с Россией, но нормальные отношения возможны только после урегулирования конфликта с Украиной

Посетители аттракционов "Диснейленда" в Калифорнии были эвакуированы из-за сбоя в подаче электричества

Порошенко поблагодарил Германию и Францию за помощь в освобождении заложников

Первая леди США разрешила спилить магнолию, которая растет на лужайке Белого дома почти 200 лет

Верховный суд Австрии предоставил Фирташу отсрочку от экстрадиции в США

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

Вооруженный мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью ограбления, затем решил взять заложников

В самолет Wizz Air ударила молния

Захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове человек взял в заложники 9 взрослых и двоих детей

Вооруженный человек в маске забаррикадировался в отделении почты в Харькове

Порошенко поручил представителям Киева в ТКГ немедленно организовать встречу по вопросу обмена заложников

В Украинском Хельсинкском союзе есть информация о 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе

В Украине в последний день года сохранится прохладная и влажная погода

Киевская полиция изъяла 25 елок, которыми незаконно торговали на Отрадном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА