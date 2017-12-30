События

07:39 30.12.2017

Пожар начался на крупнейшем в Венесуэле НПЗ Amuay

        Пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay, передает агентство ACN.

      В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

      Причины и масштабы пожара пока не известны.

      Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

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Интерфакс-Украина
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