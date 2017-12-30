Пожар начался на крупнейшем в Венесуэле НПЗ Amuay

Пожар произошел на самом крупном в Венесуле нефтеперерабатывающем заводе Amuay, передает агентство ACN.

В среду стало известно о мощном взрыве на одном из крупнейших венесуэльских НПЗ Cardon в штате Фалькон. Два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени.

Причины и масштабы пожара пока не известны.

Венесуэла сейчас испытывает нехватку бензина в разных штатах страны. ЧП на крупных НПЗ могут усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.