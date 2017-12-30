События

06:45 30.12.2017

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения

За минувшие сутки один военнослужащий погиб, двое получили ранения

        За прошедшие сутки боевики нарушили новогодне-рождественское перемирие обстреляв позиции Вооруженных сил Украины 6 раз, вследствие чего один военнослужащий погиб, двое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "В течение прошлых суток враг совершил 6 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов… В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

      На луганском направлении боевики из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским опорным пунктам возле Луганского.

      На донецком направлении незаконные вооруженные формирования неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали оборонительные укрепления сил АТО у шахты Бутовка. Гранатометы и легкое пехотное вооружение боевики применили по защитникам Каменки и Верхнеторецкого.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На период новогодних праздников около 7 тыс. спасателей переходят на усиленный режим несения службы

В Харькове госисполнитель подделал документы и скрылся с присвоенными деньгами

В Днепр из зоны АТО авиацией доставили трех тяжелораненых

Похищенный в Киеве эксперт по криптовалюте заплатил выкуп $1 млн в биткоинах

Роль и число военных США в Украине останутся неизменными - глава Пентагона

В Днепропетровской области в 2017 году родилось около 28 тыс. детей

В новогоднюю ночь в Харькове общественный транспорт будет работать дольше

В Одессе задержаны 9 нелегалов из Бангладеш, а во Львове двое из Марокко

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в пятницу, ответный огонь не открывался

Украинские военные сбили в зоне АТО беспилотник противника "Орлан-10"

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы за оскорбление судей

Задержан организатор и исполнитель теракта в Петербурге

Вооруженный мужчина вошел в отделение "Укрпочты" в Харькове с целью ограбления, затем решил взять заложников

В самолет Wizz Air ударила молния

Захвативший отделение "Укрпочты" в Харькове человек взял в заложники 9 взрослых и двоих детей

Вооруженный человек в маске забаррикадировался в отделении почты в Харькове

Порошенко поручил представителям Киева в ТКГ немедленно организовать встречу по вопросу обмена заложников

В Украинском Хельсинкском союзе есть информация о 12 тыс. случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе

В Украине в последний день года сохранится прохладная и влажная погода

Киевская полиция изъяла 25 елок, которыми незаконно торговали на Отрадном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА