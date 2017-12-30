События

00:40 30.12.2017

В Днепропетровской области в 2017 году родилось около 28 тыс. детей

В Днепропетровской области в 2017 году родилось около 28 тыс. детей

        В Днепропетровской области в этом году родилось около 28 тыс. детей, это на 10 % меньше, чем в 2016 году.

      Как сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА мальчиков и девочек, в текущем году, на свет появилось поровну.

      "В 2017 году в Днепропетровской области на свет появились около 28 тыс. новых жителей. Аист принес родителям 258 двойняшек и 2 тройни. Сейчас еще более 15 тысяч женщин в регионе готовятся стать мамами. Кто-то из них получит лучший подарок на Новый год, а может сразу и два!", - рассказала журналистам главный акушер-гинеколог области Екатерина Каира.

      По ее словам спад рождаемости в области закономерен. В репродуктивный возраст вошли девушки, которые родились в начале 90-х – "именно тогда в стране был демографический кризис".

      В Днепропетровской области работают 23 родильные стационара, в том числе перинатальные центры в Днепре и Кривом Роге.

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Интерфакс-Украина
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