События

21:17 29.12.2017

В Одессе задержаны 9 нелегалов из Бангладеш, а во Львове двое из Марокко

В Одессе задержаны 9 нелегалов из Бангладеш, а во Львове двое из Марокко

    Пограничники задержали в Одессе 9 незаконных мигрантов, граждан Республики Бангладеш, сообщается в пятницу на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

    "Все выявленные иностранцы находились в Украине с нарушением действующего миграционного законодательства. Иностранцы задержаны для принятия судебного решения", - говорится в сообщении.

    Кроме того, во Львове пограничники задержали двух марокканцев, которые планировали попасть в страны ЕС. "Вчера сотрудники Госпогранслужбы задержали организатора переправки нелегальных мигрантов - гражданина Судана, который организовал перемещение своей соотечественницы через границу. Однако, как выяснили оперативники, мужчина не ограничился подготовкой к незаконному пересечению государственной границы лишь одним лицом. В ходе проведения следственных действий… в частном жилище в городе Львове выявлены еще двое потенциальных нелегальных мигранта - граждане Марокко, которые были без документов", - рассказали в погранведомстве.

    Иностранцы были доставлены в Главное управления Государственной миграционной службы во Львовской области, где они были привлечены к административной ответственности, а также принято решение о принудительном возвращении мигрантов в течение 15 дней и запрете въезда в Украину на следующие 3 года.

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Интерфакс-Украина
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