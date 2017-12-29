События

18:40 29.12.2017

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в пятницу, ответный огонь не открывался

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО в пятницу, ответный огонь не открывался

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции с полуночи по состоянию на 18:00 пятницы, 29 декабря, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Невзирая на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных сил Украины… Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

По данным штаба, оба обстрела были прицельными и пришлись на опорные пункты сил АТО на Донецком направлении. "В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия. На других участках нашей обороны нарушения режима прекращения огня не зафиксированы", - рассказали в пресс-центре.

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Интерфакс-Украина
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