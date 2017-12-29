События

16:56 29.12.2017

В Харькове задержали граждан Турции и Азербайджана по подозрению в сутенерстве

В Харькове правоохранители задержали 29-летнего гражданина Азербайджана и 33-летнего гражданина Турции по подозрению в вовлечении в проституцию 25 женщин.

"Общей межведомственной группой в составе работников … (профильного отдела полиции – ИФ), оперативно-розыскного отдела Восточного регионального управления Администрации Государственной пограничной службы Украины и следователей Главного управления областной Нацполиции в момент совершения преступления подозреваемые были задержаны... в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в изоляторе временного содержания", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, за год ими в проституцию были вовлечены 25 молодых женщин. При "вербовке" подозреваемые отдавали предпочтение тем, кто находился в трудном материальном положении. Нанятые "на работу" девушки оказывали сексуальные услуги гражданам Турции, которые приезжали в Украину как туристы и останавливались в харьковских гостиницах.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. В соответствии с постановлением суда по адресам расположения отелей и по месту жительства фигурантов были проведены обыски.

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